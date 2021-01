Seit Wochen finden öffentliche Gottesdienste in Speyer nur vereinzelt statt. Die katholische Großpfarrei Pax Christi sowie einige protestantische Gemeinden hatten sie bis Ende des Monats sogar ganz ausgesetzt. Wie es im Februar weitergeht, ist vielerorts unklar.

„Grundsätzlich sind wir bestrebt, unsere Gottesdienstangebote behutsam und verantwortungsvoll vorzunehmen, um einerseits einer weiteren Ausbreitung der Pandemie nicht Vorschub zu leisten und andererseits die Möglichkeit zu Andacht und Gebet zu geben“, teilt der Speyerer Dekan Markus Jäckle auf Anfrage mit. Die Entscheidung, Gottesdienste durchzuführen oder nicht, obliege den Presbyterien der protestantischen Gemeinden. In der Dreifaltigkeitskirchengemeinde muss das Gremium noch entscheiden, ob öffentliche Gottesdienste im Februar wieder stattfinden sollen. Laut Jäckle will das Presbyterium dies von der Sieben-Tage-Inzidenz abhängig machen.

In der Gedächtniskirchengemeinde steht laut Dekan Jäckle fest: keine öffentlichen Gottesdienste bis 13. Februar. Allerdings lädt die Gemeinde zu einem Online-Gottesdienst ein für Sonntag, 31. Januar, 10 Uhr. Die Einwahldaten zur Zoom-Sitzung gibt es im Netz, Kontakt: Pfarrerin Lena Vach, 06232 8107387 oder lena.vach@evkirchepfalz.de. Auch in der Auferstehungskirchengemeinde finden Online-Gottesdienste statt.

Die Christus- und die Johanneskirchengemeinde hingegen bieten bereits jetzt Gottesdienste mit Publikum an. Für Letztere kündigt Pfarrer Udo Müller einen Gottesdienst mit Dekan Jäckle für Sonntag, 31. Januar, 9.30 Uhr, an. Das zunächst angekündigte Mittagessen im Gemeindehaus müsse wegen der Corona-Vorgaben aber abgesagt werden.

Wie es in der katholischen Dompfarrei Pax Christi weitergeht, steht laut dem Leitenden Pfarrer Matthias Bender noch nicht fest. Das weitere Vorgehen solle am Montagabend in größerer Runde besprochen werden. Im Dom finden öffentliche Frühmessen montags bis freitags um 7 Uhr, samstags und sonntags um 7.30 Uhr sowie das Kapitelsamt sonntags um 10 Uhr statt.