Mit einer Privatpraxis für ästhetische Medizin sind im Februar drei junge Mediziner als „The Aesthetic Brothers“ in der Innenstadt an den Start gegangen. Jetzt pausiert ihr Angebot, soll aber bald wieder öffnen.

Die Inhaber Arndt Pfeiffer, Cosmin Nistoran und Andreas Funkner, allesamt auch Ärzte am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus, hatten ihren Zusatzjob auf eigene Rechnung als Novum in Speyer bezeichnet. Sie bieten unter anderem Behandlungen mit Botox und Hyaluron an. Dass ihre Praxis in der Karlsgasse 2 jetzt geschlossen ist, habe nichts mit mangelndem Erfolg zu tun, sagt Pfeiffer auf Anfrage. Die Begründung sei eine andere: „Wir hatten Anfang Mai einen großen Wasserschaden. Der ganze Boden inklusive Estrich und Wände waren ruiniert, daher wird gerade renoviert.“

Eine erneute Eröffnung werde nun nach Abschluss der Arbeiten in laut Versicherung voraussichtlich ein bis zwei Monaten geplant. Die Mediziner sind nach wie vor überzeugt von ihrem Konzept in Speyer. „Bis zur forcierten Schließung lief es eigentlich deutlich besser, als wir erwartet hatten“, so Pfeiffer. Das mache den Schaden „doppelt bitter“. Auf der Instagram-Seite der „Aesthetic Brothers“ stehe ein Video des Schadens.