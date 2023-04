Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irritiert reagierte Carsten Henn, als er eine Uniform seines Franchise-Unternehmens in Speyer entdeckte. Ausgerechnet bei einer Ausstellung, die sich mit sexueller Gewalt an Frauen beschäftigt. Das Kleidungsstück in der Ausstellung sorgt für Erklärungsbedarf.

Die Wanderausstellung „Was ich anhatte“ zu sexueller Gewalt führt vereinzelt zu Irritationen. Sie gastiert derzeit in einem Schaufenster in der Wormser Straße 8 in Speyer. Ausgestellt