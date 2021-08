„One Eyed Jack“ hat am Samstag das zweite „Speyer goes Paradise“-Wochenende eröffnet. Der Garten war ausverkauft, der dreistündige Ritt durch die Rock- und Pop-Geschichte begeisternd. Auch ein Kläger gegen den Kultur-Support hat Beteiligten und Publikum die Stimmung nicht vermiest.

Vor einer Woche war Thomas Sraka (Gitarre) auf der gleichen Bühne zu Bob Dylans 80. Geburtstag aus „Herings Wundertüte“ gesprungen. Jetzt ist er ganz bei „One Eyed Jack“, der Speyerer Coverband. Neben ihm stehen die Band-Kollegen Martin Hug (Gitarre) und Johannes Kabs (Bass). Dahinter sitzt Alexander Hedrich am pompösen Schlagzeug, davor ein begeistert erwartungsvolles Publikum.

Bürgermeisterin und Kulturamtsleiter besuchen unzufriedenen Nachbarn

Zunächst gießt Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) einen Wermutstropfen in den sprichwörtlichen Wein, während von Ehrenamtlichen der Dreifaltigkeits-Kirchengemeinde gerade echter Rebensaft ausgeschenkt wird. Ein Anwohner habe sich über die Wochenend-Geräuschkulisse beschwert, die aus dem paradiesischen Kirchgarten in sein Zuhause dringe, berichtet sie. „Ich werde dem Beschwerdeführer in der Pause einen Besuch abstatten“, kündigt Kabs an und setzt das Vorhaben mit Matthias Nowack, Leiter des städtischen Kulturbüros, in die Tat um.

In der Altstadt feiern Anwohner in Gassen und Häusern ihr Wochenende mit „One Eyed Jack“. Der eine Nachbar, der sich nicht mit der Beschallung „von oben“ anfreunden kann, diskutiert mit Bürgermeisterin und Kulturamtschef über das, was von Seiten der Stadt nicht geändert werden soll. „Ein neues Sound-Konzept musste her“, berichtet Nowack der RHEINPFALZ von Auflagen, die der Kritiker erwirkt hat. Mit maximal 70 Dezibel darf sich die Band Gehör verschaffen. Den Zuhörern in den hinteren Reihen ist das zu leise. „Rheinland-Pfalz ist hier strenger als beispielsweise Berlin“, sagt Nowack. Dort sind 80 Dezibel erlaubt. Cat Stevens „First Cut Is The Deepest“ spielt „One Eyed Jack “ handgemacht, echt und gut. Alle singen, auch die Gäste.

Cover-Band mit unverkennbarem Sound auch bei maximal 70 Dezibel

Sraka spielt seine Gitarren-Soli kongenial. Er moderiert auf Speyerer Art, tritt in den Hintergrund, wenn Hug Balladen singt oder Kabs mit einer Hand den Bass, mit der anderen Hedrichs Becken – das instrumentale – in internationale Hits einmischt. Den Beatles, Bryan Adams, The Who, ZZ Top, U2 oder Linkin Park huldigt die Band und setzt dennoch jeder Cover-Version ihren eigenen Stempel auf. „One Eyed Jack“ ist insofern keine Cover-Band. Die Quartett-Formation erweist sich am Samstag als Gruppe, deren Sound - auch wenn auf 70 Dezibel reduziert - unverkennbar ist.

Dem Publikum fällt es zunehmend schwer, auf den zugewiesenen Plätzen sitzen zu bleiben. Aber Tanzen ist und bleibt Pandemie bedingt verboten. Darauf achtet das georderte Sicherheitspersonal und weist jegliche Versuche im Stehen freundlich, aber entschieden zurück. Mit Sitztanz begleiten die Paradiesgarten-Besucher „One Eyed Jack“ auch in der zweiten Konzerthälfte. Vor Billy Joels „I Go To Extremes“ wechselt Hug schnell noch sein Shirt. Sraka bestellt eine Runde auf die Bühne. Alles strahlt, alle freuen sich auf noch eine gute Stunde Musik unter freiem Himmel. Alle, außer dem einen...

„Lay Down Sally“ hat Eric Clapton schon ziemlich einzigartig gespielt. Sraka steht dem berühmten Barden indes nicht nach. Mit „Wonderwall“ - im Original von Oasis – kommen sich Sraka und Kabs näher, bei Bob Marleys „I Shot The Sheriff“ rückt auch Hug weiter an die Kollegen heran. Nur dem Drummer bleibt keine Chance auf Körperkontakt. Er sei eben ein zärtlicher Typ, beschreibt Sraka sein eigentliches Wesen. Daheim spiele er Harfe, sagt er und schlägt zu „I Want You To Want Me“ Gitarrensaiten an. Die Zuhörer singen und klatschen das Cheap-Trick-Lied mit. Noch einmal die Beatles. In „A Hard Day’s Night“ setzt „One Eyed Jack“ die große Leidenschaft für Musik zum Anfassen. Punkt 22 Uhr ist es wieder ganz ruhig im Paradiesgarten von Speyer.

RHEINPFALZ-Kommentar von Ellen Korelus-Bruder: Spielverderber

Brezelfest, Kaisertafel, Altstadtfest: Alles ist in Speyer abgesagt. Die Stadt schafft es zum zweiten Mal seit Pandemie-Ausbruch, mit Unterstützung der Dreifaltigkeits-Kirchengemeinde ein Festival unter freiem Himmel zu realisieren. Zur Freude der Künstler, Besucher und der meisten Anwohner stehen elf Konzerte und eine Lesung auf dem Wochenend-Programm im August. Einer ist dagegen. Statt mit den Verantwortlichen zu reden, wendet er sich auf direktem Weg an die Struktur- und Genehmigungsbehörde. Da erwirkt er Auflagen, die Geld kosten und einen befriedigenden Verlauf der Veranstaltungen erschweren. Dass dem Beschwerdeführer die Musik, die in sein Wohnzimmer schallt, nicht gefällt, ist kein stichhaltiges Argument. Nachtruhe beginnt um 22 Uhr. Dann ist auch Schluss im Paradiesgarten. Wer in einer Stadt wohnt, muss mit Geräuschkulissen rechnen. Wer die nicht aushält, kann umziehen, mitmachen oder wegfahren. Der Versuch, anderen den Spaß zu verderben, ist jedenfalls keine Lösung.