Sein letzter Trainingsplan für sechs Wochen ist ausgehändigt. Da waren’s nur noch vier: Nach so vielen Partien endet die 33-jährige Trainertätigkeit von Ralf Gimmy, nun wieder bei TuS Mechtersheim in der Oberliga-Aufstiegsrunde. Am Samstag kommt es an der Kirschenallee gegen TuS Koblenz vielleicht zum abschließenden Highlight-Match.

„Klar, ist mir bewusst, dass es mein letzter Trainingsplan war“, sagte Gimmy im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich zähle die Spiele.“ Und noch einmal ist