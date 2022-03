Wie Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger mitteilt, ergeben sich gegenüber dem zunächst angekündigten kirchenmusikalischen Programm 2022 an den Evangelischen Kirchen der Stadt zwei Änderungen.

Die Aufführung der „Mass für Peace“ von Karl Jenkins musste auf Sonntag, 22. Mai, um 18 Uhr in der Gedächtniskirche verlegt werden. Simone Pepping, Mezzosopran, ist dann die Solistin. Die Chöre des Kirchenbezirkes Speyer und die Speyerer Kantorei singen. Es spielt das Heidelberger Kantatenorchester. Die Leitung hat Robert Sattelberger. Am zunächst geplanten Termin findet jetzt am Sonntag, 13. März, um 18 Uhr dort eine Geistliche Abendmusik statt.

Zum Sonntag „Reminiszere“ musizieren dann Martina Jutz, Mezzosopran, Peter Jutz, Violine, und Robert Sattelberger, Orgel. Oberkirchenrat in Ruhe Klaus Bümlein übernimmt die Liturgie.

„Laudi“ erst 2023

Die Aufführung des Oratoriums „Le Laudi di San Francesco“ von Hermann Suter, die am 6. November vorgesehen war, findet erst 2023 mit einer Partner-Kantorei und in zwei Aufführungen statt. Stattdessen führt die Speyerer Kantorei in der Dreifaltigkeitskirche Speyer am 6. November die h-moll-Messe von Bach auf, mit dem Barockorchester Churpfälzische Hofcapelle und exquisiten Solisten.

Der nächste Termin ist schon am kommenden Sonntag, 6. März, um 18 Uhr, in der Auferstehungskirche im Süden von Speyer. Die Geistliche Abendmusik zum Sonntag „Invokavit“ gestalten Willem Balk an der Orgel und Pfarrer Uwe Weinerth, Liturgie.