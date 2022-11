Die geplante zweite Geschwindigkeitstafel – am Ortseingang von Wörschweiler in Richtung Limbach – wird voraussichtlich in der zweiten Novemberhälfte aufgestellt.

Das berichtete Ortsvorsteher Reinhold Nesselberger bei der letzten Ortsratssitzung von Wörschweiler. Bereits bei der vorangegangenen Sitzung hatte der Rat die Tafel befürwortet. Grund ist, dass die Anlieger und Passanten in der Bierbacher Straße vom Schwerlast- und Durchfahrtsverkehr stark betroffen und teils auch gefährdet sind. Wegen Lieferengpässen, habe die Stadt Nesselberger mitgeteilt, könne die Tafel nicht früher aufgestellt werden.