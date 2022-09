Weil die Bierbacher Straße nicht nur von Schwerlast-, sondern auch vom Durchfahrtsverkehr wesentlich getroffen ist, will die Gemeinde eine zweite Geschwindigkeitstafel aufstellen – am Ortseingang Richtung Limbach.

Eine Tempotafel ist bereits installiert. Sie zeigt den Autofahrern, die aus Richtung Bierbach kommen, ob sie zu schnell unterwegs sind. „Diese Anzeige nützt tatsächlich etwas“, weiß der Ortsvorsteher. „Die Auto- und Lkw-Fahrer bremsen ab.“ Für Laster ist in Wörschweiler durchgängig Tempo 30 vorgeschrieben, für Autos gilt das lediglich in Teilen. Zum Schutz der Anwohner sei diese Vorschrift wichtig, „nicht zuletzt deswegen, weil Wörschweiler bei Straßenarbeiten häufig als Umleitungsstrecke dient“. Das Aufstellen der Geschwindigkeitstafel fällt in das Ressort des Saarpfalz-Kreises.