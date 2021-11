Bei Lautzkirchen hat ein Großbrand eine Scheune mit 1000 Rundballen und drei Traktoren in ein Flammenmeer verwandelt. Mehr als 350 Feuerwehrleute aus der Region waren im Einsatz. Nach 35 Stunden war das gewaltige Feuer gelöscht.

Am frühen Freitagmorgen, 12. November, durfte die Feuerwehr gegen 4 Uhr nach getaner Knochenarbeit endlich durchschnaufen. Mit Blick auf das Inferno in der 900 Quadratmeter großen Scheune sprach Bürgermeister Bernd Hertzler später von „einem der arbeitsintensivsten Einsätze“, die die Blieskasteler Feuerwehr jemals zu leisten hatte. Wertvolle Unterstützung kam von den Wehren der Nachbarkommunen Homburg, St. Ingbert und Mandelbachtal.

Was war passiert? „Am Mittwoch, 17.36 Uhr, wurden wir nach Lautzkirchen alarmiert“, schildert der Blieskasteler Stadtwehrführer Michael Nehlig. Der Scheunenbrand auf dem abgelegenen Bauernhof neben dem Lautzkircher Schützenhaus war derart gewaltig, dass am 10. November sofort weitere Löschbezirke als Verstärkung hinzugerufen werden mussten. Die Scheune auf der Anhöhe Gänshorn stand bereits lichterloh in Flammen.

Weder Mensch noch Tier kommen zu Schaden

Mit tatkräftiger Unterstützung des betroffenen Landwirts sei es den Einsatzkräften gelungen, vier Ziegen zu retten. „Und durch einen massiven Löschangriff konnten wir das Feuer am Anbau der brennenden Scheune stoppen.“ Weitere Tiere – Ziegen und Pferde – standen weit genug vom Brandort entfernt, sodass für sie keine Gefahr bestanden habe.

Auch für Menschen nicht, sagt Feuerwehrsprecher Marco Nehlig: „Obwohl so viele Kräfte im Stockdunkeln arbeiten mussten, wurde zum Glück niemand verletzt.“ An der Einsatzstelle hätten sich jederzeit etwa 100 Feuerwehrleute gleichzeitig aufgehalten; sie seien regelmäßig durchgetauscht worden. Einen Flüssiggastank, der 2700 Liter Inhalt fasst, hätten die Retter erfolgreich mit Löschwasser gekühlt und vor den Flammen geschützt. „Letztendlich ist nur das abgebrannt, was vor Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand gestanden hatte und leider nicht mehr zu retten war“, schildern Michael Nehlig und sein Stellvertreter Holger Nikolaus. Dank der guten Zusammenarbeit der beteiligten Löschbezirke sei Schlimmeres verhindert worden.

Löschwasser den Berg hinauf gepumpt

Ein Problem sei der Nachschub mit Löschwasser gewesen: Helfer legten vier Schlauchleitungen 600 Meter weit bis hinunter ins Dorf, um von dort das Wasser 70 Höhenmeter den Berg hinauf zu pumpen. Erstmals kam der neue Versorgungszug des Löschbezirks Ballweiler-Wecklingen zum Einsatz.

Am Donnerstag, 11. November, riss ein Abbruchunternehmen aus Ommersheim die eingestürzte Stahlskelett-Halle ab, damit die Feuerwehr an versteckte Glutnester herankam. Bauern aus der Nachbarschaft halfen mit Teleskopladern, das brennende Heu aus der Halle zu schaffen. Dann löschte die Feuerwehr die Ballen auf einem Feld.

Erbsensuppe für die Helfer

Im Einsatz waren die Löschbezirke Blieskastel-Mitte, Aßweiler, Ballweiler-Wecklingen, Biesingen, Blickweiler, Breitfurt, Mimbach, Pinningen, Niederwürzbach, Webenheim und Wolfersheim. Die Homburger Kameraden schickten ein Tanklöschfahrzeug, ein 10.000-Liter-Wasserfass und zwei Lichtmast-Anhänger. Zwei weitere Tanklöschfahrzeuge kamen aus St. Ingbert und Ommersheim.

Zur Stärkung wurden 100 Portionen Erbsensuppe sowie Currywürste und heiße Getränke an die erschöpften Helfer ausgeteilt.