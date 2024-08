Bei einem Frontal-Crash auf der B41 kurz vor dem Kreisel Neunkirchen-Sinnerthal wurde am Freitagmorgen zwei Männer schwer verletzt.

Laut Bericht der Neunkircher Feuerwehr knallten auf der Bundesstraße ein grauer Skoda Oktavia und eine blaue Mercedes C-Klasse frontal ineinander, beide Fahrer (58 und 33 Jahre) wurden durch den Unfall schwer verletzt. Eingeklemmt wurde laut Feuerwehr keiner der beiden Fahrer.

Noch vorm Eintreffen der Feuerwehr kümmerten sich Ersthelfer, darunter die Besatzung eines Krankentransportwagens, um die Erstversorgung der beiden Verletzten. Als die Feuerwehr am Unfallort eingetroffen ist, war der Fahrer des Mercedes bereits aus seinem Wagen befreit. „Für die Rettung des Verletzten aus dem stark lädierten Skoda Octavia mussten die Feuerwehrleute mit hydraulischem Rettungsgerät mehr Platz für den Rettungsdienst machen“, schreibt die Feuerwehr.

Die Bundesstraße musste für die Dauer der Rettungsarbeiten ab dem Kreisverkehr Neunkirchen-Sinnerthal in Fahrtrichtung A8 voll gesperrt werden, in der Gegenrichtung konnte der Verkehr langsam an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Neunkircher Feuerwehr war mit rund zwanzig Einsatzkräften aus den Löschbezirken Neunkirchen-Innenstadt und Wiebelskirchen im Einsatz. Unterstützt wurde die Feuerwehr durch zwei Rettungswagen des Roten Kreuz.