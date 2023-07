Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Laden „Unverpackt mit Herz“ in Homburg wird am 29. Juli für immer seine Türen zuschließen. Grund ist laut Inhaberin Nadine Meyer, die den Laden zusammen mit Jessie Platte führte, unter anderem die Inflation. Warum die beiden Mörsbacherinnen trotzdem gerne an die Zeit zurückdenken.

Wahrscheinlich waren es die gestiegenen Preise, die ihre Kunden belastet, und die ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, wagt sich Nadine Meyer an eine Vermutung. Die