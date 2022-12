Das Thomas-Morus-Haus in Erbach öffnet am 24. Dezember seine Pforten für alle, die an Heiligabend sonst alleine wären.

Dabei darf man den Heiligen Abend nicht zu wörtlich nehmen: Denn die Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreises, die die Weihnachtsfeier zum ersten Mal initiiert, lädt alle Interessierten schon ab 11.30 Uhr ein. Einfach vorbeikommen kann man aber nicht.

Mit der Weihnachtsfeier beteiligt sich die Saarpfalz-Kreisverwaltung an der Winteraktion Saar „Das Saarland rückt zusammen“. Die Aktion startet mit einem gemeinsamen Mittagessen und wird gegen 15.30 Uhr, nach Kaffee und Kuchen, wieder ausklingen. Einlass ist um 11.30 Uhr. Rund 150 Leute finden im Thomas-Morus-Haus in Erbach, dem größten Stadtteil Homburgs, Platz. Deshalb bittet die Kreisverwaltung vorab um Anmeldung.

Der Kreis organisiert die Weihnachtsfeier zum ersten Mal. Kommen können alle, die an Heiligabend alleine sind, oder sich ein Fest nicht leisten können. Und das sind bundesweit gar nicht wenige: Rund 2,5 Millionen Menschen verbringen Weihnachten laut einer Umfrage des Marktforschungsinstitut GfK alleine.

„Heiligabend unterm Tannenbaum mit der ganzen Familie ist vielerorts nicht mehr selbstverständlich“, so Landrat Theophil Gallo. Deshalb möchte der Kreis die Menschen, die nicht alleine sein möchten oder deren Geldbeutel das nicht hergibt „auch nicht sich selbst überlassen“. Die Weihnachtsfeier soll den Teilnehmern ein paar sorgenfreie Stunden bescheren. Beschert werden auch die Kinder mit einer kleinen Überraschung. Das Haus ist für Rollstuhlfahrer geeignet. Haustiere kann man nicht mitbringen.

Info

Anmelden kann man sich online über die Internetadresse eveeno.com/272990442, oder direkt bei Organisatorin Alexandra Christmann unter der Nummer 06841 1048405, oder per Mail an alexandra.christmann@saarpfalz-kreis.de.