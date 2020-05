Ab Montag, 4. Mai, sind die Zufahrten und Parkplätze am Bostalsee wieder geöffnet. Dies teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Allerdings gelten die Kontakt- und Abstandsbestimmungen weiterhin, betonte ein Sprecher des Landkreises. Die Zufahrten waren auf Grundlage der Ausgangsbeschränkungen im Saarland seit dem 4. April gesperrt. Die gastronomischen und Freizeit-Angebote am See blieben vorerst noch geschlossen.