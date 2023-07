Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An der Homburger Uniklinik sind die Parkgebühren zu hoch. Außerdem herrscht dort ein Mangel an Wohnraum. Was tut die Stadt dagegen?

Mangel an Wohnraum und Parkplätzen und zu hohe Parkgebühren. Gleich mehrere Probleme, die an den Universitätskliniken in Homburg virulent sind, sprach Linken-Fraktionschefin Barbara Spaniol