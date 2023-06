Der Biber im Neunkircher Zoo haben ein neues Zuhause. Die Umbauarbeiten am Bibergehege sind fertiggestellt, das Gehege durfte der Nager bereits beziehen.

Ruhig und gelassen, so der Neunkircher Zoo, hat der Biber sein neues Außengehege erkundet, schwamm seine erste Runde durch den Biberteich. Der neue Biberteich befindet sich beim Gehege der Islandpferde. Der Zoo-Biber hat jedoch nicht nur einen Außenbereich samt Weiher, je nach Wetterlage kann sich das Tier auch in einem Innengehege, dem Biberbau, aufhalten. Der ist derzeit für die Zoo-Besucher noch geschlossen, damit sich das Tier in Ruhe dort einleben kann. Wenn das passiert ist, können die Besucher den Nager durch eine Glasscheibe direkt beobachten.

Reiner Pflanzenfresser

Der Biber gehört zur Familie der Nagetiere, ist nach dem Capybara das zweitgrößte Nagetier. Der Lebensraum des Bibers ist sowohl fließendes und stehendes Gewässer als auch deren Uferbereiche. An Land bewegt sich das Tier wegen seines eher plumpen Körperbaus nur langsam. Der Biberkörper ist vielmehr im Wasser angepasst.

Die natürlichen Feinde des Bibers sind Bären, Pumas, Luchse und der Wolf. In der Natur geht die größte Gefahr jedoch von wildernden Hunden aus. Wegen des typischen Baumfällens ist der Biber bei Forstwirten eher unbeliebt. Zudem kann es durch das Biber-typische Aufstauen von Gewässern zu Überschwemmungen kommen. Und wegen des dann nassen Bodens können auch Bäume und Pflanzen Schäden davontragen.

Zur typischen Nahrung des Bibers gehören Wasserpflanzen und deren Wurzeln sowie fast alle Uferpflanzen. Der Biber ist also ein reiner Pflanzenfresser