Das Mantelpavian-Gehege mit Affenfelsen in der Nähe des Elefantenhauses im Neunkircher Zoo wird modernisiert. Zoo-Sprecherin Katharina Kronauer gibt das Ziel aus, durch den Umbau für mehr Tierwohl zu sorgen und zugleich die Anlage für Besucher interessanter machen.

Für die Umbaukosten von etwa 240.000 Euro hat das saarländische Umweltministerium eine Förderung von zunächst 100.000 Euro zugesagt. Laut Zoodirektor Norbert Fritsch sind zwei Bauabschnitte geplant. Zunächst werde unter Einsatz entsprechend umgebauter Seecontainer das Innengehege für die Paviane vergrößert. Für Besucher sollen bislang nicht mögliche Einblicke in die „Wohnstube“ hergestellt werden. Diese Etappe werde in den nächsten Wochen in Angriff genommen.

Im zweiten Bauabschnitt wird eine Panoramascheibe installiert, durch die die Zoobesuche den Tieren künftig sozusagen auf Augenhöhe zuschauen können. Bislang kann man die Paviane meist nur von oben beobachten.