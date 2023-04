Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich hätte in der Bitscher Zitadelle schon am 15. März die Tourismussaison 2020 beginnen sollen. Dann kamen das Coronavirus und die strengen französischen Hygienebestimmungen und Ausgangssperren dazwischen. Am Samstag, 30. Mai, öffnet das regional bedeutsame Ausflugsziel nun seine Pforten – unter Auflagen.

„In der Corona-Situation waren wir gezwungen, sofort alle öffentlich zugänglichen Bereiche zu sperren“, erläutert Cyrille Fritz, der im Namen der Stadt Bitsch als