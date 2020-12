Der Kunsthandwerker Ralf Meisel hat sich der Geschichte des Klosters Wörschweiler angenommen. Heraus kamen kunstvoll aus heimatlichem Holz – etwa vom ehemaligen Wirtschaftshof der Zisterzienser – gedrechselte Figuren, die an das Wirken von Äbten und Mönchen des Zisterzienserordens in Wörschweiler erinnern. Die hellen Figuren sind aus Esche gefertigt, die dunkel bemäntelten aus Eiche. Das Holz sei rustikal gebeizt, wie Ralf Meisel erklärte, der in der Nähe des Klosters wohnt und seine Werkstatt betreibt. Normalerweise beschickt der Kunsthandwerker mit seinen hochwertigen Produkten regionale Märkte. Doch wegen Corona wurde in diesem Jahr nichts damit. Als Partnerbetrieb der Biosphäre Bliesgau bietet Meisel die zirka 23 Zentimeter hohen Mönchsfiguren im Direktverkauf unter Telefon 06848/1813 oder E-Mail: ralf-meisel@web.de an.