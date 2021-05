Unweit des Homburger Recyclinghofs am Zunderbaum war am Sonntagmorgen, 7. Februar, nach knapp 40 Minuten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die seit 9 Uhr gesperrte Autobahn-Zufahrt zur A 6 und die Straße Am Zunderbaum wurden sofort wieder freigegeben.

„Es gab vorhin ein paar Probleme“, sagte Dirk Otterbein am Sonntag nach getaner Arbeit. Der Leiter des saarländischen Kampfmittelbeseitigungsdiensts berichtete, dass der Zünder sehr stark festgerostet war. „Da mussten wir mit dem Trennschneider rangehen, um die Zündkette zu unterbrechen.“

50-Kilo-Bombe der US Air Force

Bei dem Sprengsatz handelt es sich um eine US-Fliegerbombe, die im Krieg über Homburg abgeworfen wurde. Die Experten vor Ort sagten, dass der Sprengkörper mit Heckzünder 50 Kilogramm auf die Waage brachte. Die Hälfte dieses Gesamtgewichts machte eine Sprengstoffmischung aus TNT und Ammoniumnitrat aus, im Fachjargon „Composition B“ genannt. Gefunden wurde die Bombe bereits vor zwei Wochen von einer Fachfirma, die den Acker neben der B 423 für eine Erweiterung des Industrie-und Gewerbegebiets am Zunderbaum erkundet. Eine sofortige Entschärfung sei damals nicht möglich gewesen, weil der Verkehr wegen der baustellenbedingten Sperrung der A-6-Anschlussstelle über Homburg abgeleitet wurde. „Da wäre vor 14 Tagen das Chaos zu groß gewesen“, meinte Dirk Otterbein. Bis zur Entschärfung am Sonntag wurde die Fliegerbombe eingegraben und mit Sand abgedeckt. Nun kommt sie in ein Munitionsdepot, dessen genauer Standort der Öffentlichkeit nicht genannt werden dürfe. Dort wird sie bis zu ihrer Vernichtung eingelagert.

In 300 Meter Umkreis alles abgeriegelt

Schon deutlich vor 9 Uhr hatten Polizei, Feuerwehr und das Homburger Ordnungsamt an jenem Sonntagmorgen alle Zufahrtsstraßen und nahen Feldwege abgeriegelt. Firmen und die wenigen Anwohner in einem 300-Meter-Radius wurden evakuiert.

Auf eine ausgeschilderte Umleitung für die Autofahrer hatten die Behörden verzichtet. Stattdessen wurden Ordnungskräfte an den Sperrpunkten eingesetzt, die die ankommenden Verkehrsteilnehmer auf alternative Routen schickten. Doch bei Dauerregen, sonntäglicher Frühe und in der gegenwärtigen Pandemie-Lage gab es ohnehin kaum Verkehrsaufkommen.

Schaulustige hatten sich auch keine an den Sprengort verirrt.