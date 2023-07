50 Helfer wurden am Dienstagmorgen zusammengetrommelt, um einem Brand in einer Wohnung Herr zu werden. Obwohl das Feuer gelöscht wurde, sind die Konsequenzen dramatisch.

Nach einem Brand am frühen Dienstagmorgen ist ein Mehrfamilienhaus in der Neunkircher Wilhelmstraße unbewohnbar. Das Feuer war in einer Wohnung im zweiten Stock des Hauses ausgebrochen und zerstörte sie. Die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Teile des Hauses übergriffen. Während die zehn Hausbewohner unverletzt blieben, wurde ein Polizeibeamter bei der Evakuierung des Hauses leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Um 4.32 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Laut Anrufer hielten sich noch Leute in der Wohnung auf. Rund 50 Helfer der Neunkircher Löschbezirke Innenstadt, Wiebelskirchen und Wellesweiler, der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen rücken zur Einsatzstelle aus. Als die ersten Löschfahrzeuge der Feuerwehr kurz darauf in der Wilhelmstraße eintrafen, quoll dunkler Rauch hinter den Rollläden der Wohnung hervor. Kurz darauf stand fest, dass alle zehn Bewohner bereits in Sicherheit waren – alle blieben unverletzt. Die Polizei, die bereits eingetroffen war, da sich die Dienststelle ganz in der Nähe des Hauses befindet, half den Bewohnern bei der Evakuierung. Laut Christopher Benkert, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen, konnten die Feuerwehrleute den Brand zügig löschen. Die Wohnung im zweiten Stock brannte aber aus. Wegen des Brandrauchs ist auch das restliche Mehrfamilienhaus vorerst unbewohnbar.

Die zehn in Sicherheit gebrachten Hausbewohner kamen in einem von der Neunkircher Verkehrsgesellschaft bereitgestellten Linienbus unter. Mit diesem wurden acht von ihnen in eine durch die Stadtverwaltung organisierte Notunterkunft gebracht.

Auch Oberbürgermeister Jörg Aumann war am frühen Morgen vor Ort. Gegen 6.30 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Die Polizei nimmt nun die Ermittlungen zur Brandursache auf.