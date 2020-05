Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Saarpfalz (WFG) führt am Mittwoch, 17. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr ein „Webinar“ zum Thema Existenzgründung im Nebenerwerb durch. Dieses Veranstaltungsformat bietet die WFG aufgrund der aktuellen Situation neu an. Der Zugang zu dem Internet-Seminar kann über Smartphone, Tablet, Laptop oder PC erfolgen, wobei die Zugangsdaten vorab per E-Mail übermittelt werden. In einem Chat während der Veranstaltung können Fragen der Teilnehmer erörtert werden. Referent ist Uwe Schwan, Gesellschaft für Unternehmensanalyse und Betriebsberatung. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung aber erforderlich: E-Mail info@wfg-saarpfalz.de, Telefon 06826 52020.