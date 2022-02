Am Donnerstag, 17. Februar, berät der Blieskastler Stadtrat über die kommunale die Energieversorgung der Zukunft. Ein eigenes Klimaschutzkonzept soll es der Stadt erlauben, über die künftigen Stromquellen zu entscheiden.

Die Mehrheitsfraktionen von SPD und Grünen machen sich für das kommunale Klimaschutzkonzept stark. Nach ihrem Beschlussvorschlag soll die bundeseigene Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH mit dessen Erstellung beauftragt werden. Ziel sei es, bis 2040 klimaneutral zu werden. Das Blieskastler Konzept könne zu 70 Prozent aus Zuschüssen des Bundes finanziert werden. Es sei mit Kosten von 60.000 Euro zu rechnen. Wenn das Konzept fertig ist, könne außerdem die Stelle eines Klimaschutzmanagers für die Dauer von drei Jahren gefördert werden. Die Förderquote betrage 60 Prozent, so der Antrag von SPD und Grünen.

Die Blieskastler CDU bekennt sich ebenfalls zu den Zielen des Klimaschutzes. Die Christdemokraten stellen jedoch zugleich die Forderung, im Kommunalwald keine neuen Windkraftanlagen zu errichten. In der Biosphäre müssten die insbesondere die Belange des Natur- und Artenschutzes sorgfältig abgewogen werden. Daher soll nach dem Willen der CDU vorrangig die Stromerzeugung mit Photovoltaik-Anlagen im Siedlungs- und Verkehrsbereich genutzt werden.

Bürgerinitiative: Konzept einseitig

Bedenken gegen das von SPD und Grünen favorisierte Klimaschutzkonzept macht auch Uwe Brönhorst, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) „Windkraftfreie Biosphäre“ geltend. Nach Meinung der BI ist das Konzept einseitig am technischen Klimaschutz durch Kohlendioxid-Einsparung ausgerichtet. Auf der Strecke bliebe der Arten- und Naturschutz. Brönhorst fürchtet, dass in der Zukunft neue Windkraftanlagen an Orten errichtet werden könnten, wo etwa Greifvögel in Gefahr geraten. Außerdem verfüge Blieskastel bereits jetzt anteilmäßig über einen Klimaschutzmanager, namentlich Hans-Henning Krämer, der beim Biosphärenreservat Bliesgau mit dieser Aufgabe betraut ist. Die BI sähe es daher lieber, die Stadt würde einen Naturschutzmanager statt eines Klimamanagers einsetzen, dessen Aufgabe über die Einsparung von Kohlendioxid hinaus geht. Der Debatte im Stadtrat sind seit 2021 Erörterungen des „Runden Tisches Klimaschutz“ mit fünf Themengruppen voraus gegangen.