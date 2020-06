Am Bergmanns-Erlebnisort Reden am Gondwana-Dinopark bei Schiffweiler kann man ab sofort wieder Gästeführungen buchen. Wie die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) mitteilt, kann man dort erfahren, was früher auf der Grube passierte und was sich dort verändert hat. Die erste Führung am Sonntag, 21. Juni, leitet Heide Stein im Gewand der „Gräfin Frederike Juliane von Reden“. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt; eine Voranmeldung unter 06821/97292-13 ist erforderlich. Weitere Termine jeweils sonntags, 11 Uhr, werden am 5. Juli, 2. August, 6. September und 4. Oktober angeboten. Information auf www.region-neunkirchen.de