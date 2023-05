Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende von einem Grundstück in Webenheim vier Bienenvölker gestohlen. Vom Diebstahl betroffen sind der Mimbacher Albrecht Schmitt und der Imkerverein Zweibrücken. Aber wie kann man in einer Nacht- und Nebelaktion mal einfach so vier Bienenvölker mitnehmen?

„So etwas kommt gar nicht so selten vor“, weiß Albrecht Schmitt vor Ort in Webenheim zu berichten, wo sich der Bienendiebstahl zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen Samstag, 27. April, und Montag, 29. Aprill,