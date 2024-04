Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durchsichtige Kugelschreiber, in denen Codes versteckt sind. Papiere in Tresoren, die Hinweise liefern können. Und jede Menge Rätsel. In zwei Escape Rooms in Homburg können Jugendliche etwas über die anstehenden Europawahlen lernen.

Die Uhr tickt. Gnadenlos rücken Sekunden- und Minutenzeiger weiter vor. Die eine Stunde ist schnell vergangen, das wissen die Rätselknacker. In dieser Zeit müssen sie die verlorenen