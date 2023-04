Homburgs Bürgermeister Michael Forster will das finanzgeplagte Ria-Nickel-Tierheim unterstützen. Die Idee soll dem Stadtrat vorgeschlagen werden.

„Ich denke, an dieser Stelle sind wir als Stadt gefordert und in der Verantwortung. Da müssen wir einfach helfen“, begründet Forster seine Spendenbereitschaft für das Erbacher Tierheim. Im laufenden Jahr zahlt die Stadt dem Tierheim knapp 16.800 Euro. Das entspricht 40 Cent pro Einwohner, die Rechnung beruht auf der Tatsache, dass das statistische Landesamt im Juni 2022 42.065 Einwohner in Homburg zählte.

Dem Bürgermeister ist das aber nicht genug finanzielle Unterstützung. Forster will die Spende pro Homburger Einwohner auf ein Euro pro Jahr anheben. Für das Tierheim wären das über 42.000 Euro Zuwendungen. „Wir können ja nicht länger die Augen davor verschließen, dass die finanziellen Herausforderungen in Erbach durch die drastisch gestiegenen Kosten für Energie, Futter, Gehälter und tierärztliche Behandlungen so nicht mehr zu stemmen sind, wenn wir als Kommune uns nicht unserer Verantwortung stellen“, sagt Forster. In die aktuelle Bestandsaufnahme muss zudem noch der starke Sanierungsstau sowie die geplanten und laut Tierheim dringend notwendigen Um- und Neubaumaßnahmen aufgenommen werden.

Laut Forster sind es aber nicht nur die steigenden Kosten, die dem Tierheim finanziell zusetzen. Mit Blick auf die mittlerweile vergangene Corona-Pandemie nennt der Bürgermeister mehrere ausgefallene Tierheimfeste und Tage der offenen Tür. Das habe ebenfalls zum Ausfall manch Einnahmen geführt. Mittlerweile gibt es im Internet zudem eine Geldsammel-Aktion fürs Erbacher Tierheim. Sie beruht auf der „Wette“ zwischen dem Tierschutzbund-Präsidenten Thomas Schröder und dem Tierheim. Sammelt das Tierheim bis 30. September 5000 Euro, verdoppelt Schröder diesen Betrag.

Spendenaktion

betterplace.org/de/fundraising-events/44550-wette-dt-tierschutzbund-gegen-tierheim-homburg