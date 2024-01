Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

200.000 Euro hat Homburg aus Landesmitteln für seinen Einzelhandel bekommen. Mit einem großen Teil davon möchte Dagmar Pfeiffer etwas für Homburgs junge Leute machen. Denn die hätten kaum Möglichkeiten, abends wegzugehen.

Wenn man als Zweibrücker abends weggehen will und auch mal länger in einer Bar oder Kneipe bleiben möchte, hat man schlechte Karten: In der Corona-Pandemie haben viele Kneipen