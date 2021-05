Ortsvorsteher Michael Abel aus Erfweiler-Ehlingen nannte das Kneippbecken in der Ortmitte kürzlich das „Freibad des Dorfes“. In der Hexennacht entstand es wirklich, exakt auf der Grenze der Ortsteile Erfweiler und Ehlingen. Abel ist Feuerwehrmann, seine Kameraden Löschbezirksführer Matthias Fuchs, Fabian Zimmermann und Patrick Krill ließen in der Hexennacht das freibad entstehen: Schilder weisen auf die „Bademeister“ des Dorfes, Alois Krill und Josef Brocker, hin, die sich liebevoll um die Kneipp-Anlage kümmern. Die wird von der Kommune gut gepflegt. Das Umfeld wurde von Mitarbeitern des Bauhofs auf Vordermann gebracht. Jetzt werden noch das Becken gestrichen und eine Hainbuchenhecke gepflanzt, damit das „Freibad“ eine Abgrenzung zur Straße hat. Im Ortsteil Wittersheim errichteten die Hexen einen Blitzer am Ortsausgang nahe der Mühle Hamm. Er sieht echt aus: Viele bremsen jetzt.