Zwischen 19. April und 16. Mai startet in Homburg ein Schaufenster-Wettbewerb. Die Geschäfte in der Innenstadt und in den Vororten gestalten dazu ihre Schaufenster frühlingshaft, ganz nach dem Motto „Alles neu macht der Mai“.

Jeder, der in einem Geschäft mit geschmückten Schaufenster einkauft, kann dann beim Wettbewerb mitmachen und seine Stimme abgeben. Dazu muss man einfach nur ein Bild von dem favorisierten Schaufenster knipsen und entweder per E-Mail oder Post an die Stadt schicken oder auf die Facebook-Seite des Amtes für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing posten. Einsendeschluss ist der 16. Mai.

Unter den Teilnehmern verlost die Stadt mehrere Gewinne. Platz eins gewinnt einen 32-Zoll-Fernseher, Platz zwei bis zehn je einen Homburger Geschenkgutschein im Wert zwischen 25 und 50 Euro.

Teilnahme

Per Post: Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Am Forum 5, 66424 Homburg. Per E-Mail: voting@homburg.de.