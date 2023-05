Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Polizei ermittelt gegen unbekannt. Jemand hat am Mittwochnachmittag, 30. Juni, Brandstiftung an der Holztür der protestantischen Christuskirche am Ohligberg in Schwarzenacker begangen. Die Pforte wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Innenraum der Kirche füllte sich mit stinkendem Qualm. Trotzdem soll’s hier am Sonntag wie geplant mit der Konfirmation klappen.

„Am Nachmittag hat gegen 15.40 Uhr unsere Reinigungskraft an meiner Haustür geklingelt“, erzählt Pfarrerin Julia Caster im RHEINPFALZ-Gespräch: „Sie sagte, dass es überall