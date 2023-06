Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es ist das Gefühl, was Vernünftiges zu tun.“ Das ist für Georg Weisweiler der Antrieb. Mit dem Verein namens Homburger Wollen Helfen unterstützt er Flüchtlinge in Not. Der Verein zeigt: Wenn die Menschen sich füreinander einsetzen statt gegeneinander, kann viel erreicht werden.

Die meisten Menschen sind mit 77 Jahren schon seit rund zehn Jahren in Rente und gönnen sich ihren wohlverdienten Ruhestand. Bei Vereinschef Georg Weisweiler und seinen Mitstreitern