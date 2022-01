In der Ortsdurchfahrt von Homburg-Einöd wird eine zweite große beleuchtete Werbetafel aufgestellt. Autofahrer werden das gut vier Meter hohe und knapp ebenso breite Schild rechts in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Zweibrücken wahrnehmen.

Aufgestellt wird es gegenüber der Metzgerei Schwitzgebel. Im Einöder Ortsrat stieß das Projekt am Donnerstag, 20. Januar auf Ablehnung: Rainer Kranz (CDU) erinnerte an die vielen Kurzparker unweit von Metzgerei und Bäckerei. Zudem gebe es dort einen schlecht einsehbaren Fußgängerüberweg.

Trotzdem wird die Stadt Homburg die Werbetafel genehmigen müssen. Denn die Verwaltung sei rechtlich dazu verpflichtet, sagte Michael Banowitz vom Stadtbauamt im Einöder Ortsrat.

Nicht das erste Schild seiner Art

Das Schild wird das zweite seiner Art in der Hauptstraße sein: Ein erstes steht bereits seit Monaten auf der gegenüberliegenden Straßenseite nahe dem Pizza-Lieferdienst Amici Miei.