Wegen der Pandemie hat die Stadt St. Wendel ihre diesjährige Wendelskirmes abgesagt. Das Kerwetreiben mit Oktoberfest hätte vom 17. bis 25. Oktober auf dem Festplatz Bosenbach stattfinden sollen. Die stets parallel zur Kirmes abgehaltene katholische Wallfahrtswoche wird hingegen ausgetragen – vom 14. bis 20. Oktober.

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen habe sich die Stadtverwaltung zur Absage der Kirmes entschlossen, sagt Rathaussprecher Volker Schmidt auf Anfrage. Bereits im Frühjahr hätten die St. Wendeler Vereine mitgeteilt, dass sie ihrerseits auf die Ausrichtung ihres Bierzelt-Oktoberfests auf dem Kirmesgelände verzichten wollen.

Gebeine des Heiligen werden enthüllt

Die katholische Pfarrgemeinde St. Wendelin hält an ihrer Wallfahrtswoche fest. Eröffnet wird sie am Mittwoch, 14. Oktober, 18 Uhr, mit einem Gottesdienst. Dann wird die Lade mit den Gebeinen des heiligen Wendelin im Altarraum der Basilika feierlich enthüllt. An allen Tagen der Wallfahrtswoche finden Veranstaltungen statt. Im Abschlussgottesdienst am Dienstag, 20. Oktober, 18 Uhr, mit Bischof Ackermann wird die Lade mit den Gebeinen wieder verhüllt.