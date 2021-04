Bergita Ganse (37) übernahm am 1. März die Werner-Siemens-Stiftungsprofessur für Innovative Implantat-Entwicklung (Frakturheilung) an der Homburger Universität. Sie studierte und promovierte in Lübeck. Danach arbeitete sie an der Charité in Berlin, der Uniklinik in Köln und beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Sie ist Fachärztin für Orthopädie/Unfallchirurgie inklusive Sportmedizin und Notfallmedizin. In Homburg wird sie Vorlesungen zum Thema Weltraummedizin halten. Dazu hat sie mit ihrem Bruder, dem Astrophysiker Urs Ganse, 2017 das allgemeinverständliche Buch „Das kleine Handbuch für angehende Raumfahrer“ veröffentlicht.