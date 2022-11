Es ist ein Markt mit vielen Gesichtern: Der St. Wendeler Weihnachtsmarkt lockt mit 150 Weihnachtshäuschen, Zwergenwald und Rodelbahn sowie täglichen Weihnachtsshows.

Beschicker in rund 150 dekorierten Weihnachtshäuschen bieten in St. Wendel zwischen Samstag und Sonntag, 3. bis 11. Dezember, Kunsthandwerk, Bastelarbeiten und regionale Delikatessen an. Krämer verkaufen mittelalterliche Waren, Handwerker demonstrieren längst vergessene Techniken und Künstler unterhalten ihr Publikum auf den Bühnen am Fruchtmarkt, am Kugelbrunnen, in der Mott und in den Gassen. Für Kinder sind unter anderem ein Zwergenwald und eine Rodelbahn angekündigt.

Feuershow und Zauberei

„Heiß her geht es allabendlich bei der großen Weihnachtsshow, einem schaurig schönen Mix aus akrobatischem Tanz, Jonglage, Feuerartistik und besonderen Lichteffekten“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Außerdem stehen Gaukeleien, Puppenspiel, Seifenblasenperformance sowie Mitmach- und Spaßaktionen und „Zauberkunst mit Witz“ auf dem Programm. Für mittelalterliche Musik sorgen Rebule, für Folk die Peterson Band. Ab 8. Dezember können die Besucher außerdem Hochstelzenlauf mit Livemusik genießen.

Geöffnet

Samstag bis Sonntag, 3. bis 11. Dezember, montags bis donnerstags 11 bis 20 Uhr, sonst 11 bis 21 Uhr.