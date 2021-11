Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen im Saarpfalz-Kreis wurden am Montag zwei weitere Weihnachtsmärkte abgesagt. Betroffen sind der Christkindmarkt in Blieskastel und der Weihnachtsmarkt im Homburger Stadtteil Beeden.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen sei die dreitägige Veranstaltung nicht vertretbar, so der Blieskastler Bürgermeister Bernd Hertzler. Ein Ansteckungsrisiko bestehe auch unter 2G- oder 3G-Maßnahmen, die außerdem schwer durchführbar seien. Der Paradeplatz müsste abgesperrt werden, Einlasskontrollen wären nötig. Dieser Aufwand sei unverhältnismäßig, so Hertzler. Zudem fehle aufgrund der Ungewissheit zur weiteren Entwicklung bis zum zweiten Advent die Planungssicherheit, so Hertzler weiter. Die Standbetreibenden fürchteten, auf Waren und Kosten sitzen zu bleiben. Ebenfalls abgesagt wurde der Beeder Weihnachtsmarkt am Samstag vor dem dritten Advent. Veranstalter Gerhard Wagner sowie mitwirkende Vereine und Einrichtungen haben sich in Absprache für die Absage entschieden, so Sprecher Karl-Theo Dzieia. Die Kinder der Beeder Kita und der Beeder Grundschule erhielten jedoch die ihnen zugedachte Weihnachtsüberraschung.