Ex-Betriebsratschef der NVG, Heiko Schaufert, ist erneut in den Betriebsrat gewählt worden – das sorgt für Kritik. Denn gegen Schaufert läuft ein Kündigungsverfahren.

Bei der Betriebsratswahl der Neunkircher Verkehrsgesellschaft (NVG) ist am Freitag der Ex-Vorsitzende Heiko Schaufert wieder in den Rat gewählt worden – obwohl der Betriebsrat der Entlassung Schauferts zugestimmt hatte. Das Kündigungsverfahren läuft. Schaufert erhielt bei der Wahl 21 von 234 abgegebenen Stimmen (davon waren 231 gültig), das entspricht 9,1 Prozent. Er kaum auf den letzten, den neunten Platz, des neugewählten NVG-Betriebsrats. Neuer Betriebsratschef ist der NVG-Busfahrer Ruslan Veliev.

Schaufert war bis Ende 2025 NVG-Betriebsratschef und soll im NVG-Skandal eine wesentliche Rolle gespielt haben. Darin geht es unter anderem um mutmaßlich illegale Parteispenden, mutmaßlich unzulässige Zahlungen in Höhe von 2,8 Millionen Euro an 60 NVG-Beschäftigte und ein vermeintlich schlechtes Arbeitsklima. Gegenüber der RHEINPFALZ wollte sich weder Schaufert selbst noch sein Anwalt nach mehrmaligen Anfragen zu den Vorwürfen äußern.

Generalsekretär der CDU Saar, Frank Wagner, kritisiert, dass Schaufert erneut in den Betriebsrat gewählt wurde. Auch, dass Schaufert weiterhin SPD-Ortsvorsteher ist, prangert Wagner an. „Wenn Personen, die im Zentrum eines solchen Skandals stehen, ohne erkennbare Konsequenzen weitermachen können, zeigt das, dass sich an den Strukturen nichts geändert hat. Das ist ein katastrophales Signal nach außen“, sagt Wagner. Er fordert Schaufert auf, Konsequenzen zu tragen und erneuert seine Forderung an die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), Stellung zu beziehen. Das Ganze sei „kein Neunkircher Problem“, „der Skandal hat schon lange größere Dimensionen“.

Abwahlverfahren gegen OB gescheitert

Auch gegen den Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD), der Vorsitzender des NVG-Aufsichtsrates war, gibt es teils schwere Vorwürfe. Die Neunkircher Stadtratsfraktionen der CDU, der Grünen und der gemeinsamen Fraktion aus Freien Wählern (FWG) und FDP hatten deshalb im Frühjahr einen gemeinsamen Antrag auf Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen Aumann als Oberbürgermeister gestellt.

Der Antrag hatte in der Sondersitzung des Stadtrats am 1. April nicht genügend Stimmen erhalten, und der Antrag war somit gescheitert. 18 Ratsmitglieder hatten für die Einleitung eines Abwahlverfahrens votiert – für eine Mehrheit hätte es allerdings 26 Stimmen gebraucht.