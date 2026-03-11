Zum 100. Geburtstag des Neunkircher Zoos gibt der bisherige Zoodirektor Norbert Fritsch seinen Posten nach 25 Jahren an Konstantin Ruske ab. Er hat viel vor.

„Sie ersetzen eine Ikone, dessen müssen Sie sich bewusst sein!“, ruft der Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann „dem Neuen“ bei seiner Amtseinführung zu. Der Neue, das ist Konstantin Ruske, der nun Direktor des Neunkircher Zoos ist. Nach rund 25 Jahren ist Schluss für seinen Vorgänger Norbert Fritsch, der in Neunkirchen und darüber hinaus über die Jahre zu einer Institution geworden ist.

„Der Zoo Neunkirchen ist landschaftlich und mit Blick auf die Zooinfrastruktur ein solide aufgestellter Zoo“, sagt der neue Direktor im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dank der guten Arbeit seines Vorgängers, der sich in den Ruhestand verabschiedet, müsse man glücklicherweise nicht alles umgraben. Die zwei großen Schwerpunkte der kommenden Jahre werden für ihn die Gehege der Giraffen und Orang-Utans sein, die vor allem mit Blick auf den Winter verbessert werden müssen. Perspektivisch sollen die Gehege nach der Vision von Konstantin Ruske dabei nicht nur renoviert, sondern ergänzt und um weitere Tierarten erweitert werden. Auch der große Traum des bisherigen Zoodirektors, die Haltung sibirischer Tiger, möchte er weiterträumen.

Neue Attraktionen locken viele Besucher an

Es sind Großprojekt wie diese, die dazu geführt haben, dass der Zoo, auch wenn er sich wie jeder andere ohne staatliche Unterstützung nicht tragen kann, im Vergleich mit anderen gut dasteht. Neue Attraktionen wie die Einweihung der Brillenpinguin-Bucht im Jahr 2024 hätten dazu geführt, dass die Besucherzahlen in den letzten beiden Jahren hoch gewesen seien, erzählen Jörg Aumann und der scheidende Zoodirektor Norbert Fritsch. Mehr als 150.000 Besucher strömen jedes Jahr in den Zoo, der ein Zuhause für 600 Tiere und 120 Arten ist.

Norbert, wie sie ihn in Neunkirchen nur nennen, sei in gewisser Weise ein Visionär gewesen, der sich der sozialen, gesellschaftlichen und der Artenschutz-Verantwortung des Zoos bewusst gewesen sei und sich stets für die Zukunft eingesetzt habe. Dementsprechend schwer fällt der Abschied, sagt Aumann.

Neuer Direktor: Der Zoo ist sein Lebenstraum

„Ich wollte den Zoo immer nach vorne bringen, auch wenn dies manchmal mit Widerständen verbunden gewesen ist“, erzählt Fritsch. Dass man nun zum 100. Bestehen des Zoos den positiven Effekt von Investitionen wie die der Pinguine-Anlage sehe, sei eine großartige Nachricht für den Zoo und die Stadt. Die Aufgabe, die positive Entwicklung fortzuführen und dabei neue Impulse einzubringen, sieht er bei Konstantin Ruske, den er aus zahlreichen gemeinsamen Seminaren und Besuchen kennt, in den richtigen Händen.

„Seitdem ich laufen kann, bin ich ein begeisterter Zoobesucher“, erzählt Konstantin Ruske, der zuletzt den Tierpark Germendorf in Brandenburg leitete. Der Zoo sei nicht nur sein Arbeitsplatz, sondern sein Lebenstraum. Bis heute sei er das geblieben, weshalb er etwa im Urlaub und an Wochenenden gerne andere Zoos besuche. Der neue Chef-Posten im Neunkircher Zoo ist für ihn deshalb der bisherige Höhepunkt seiner Karriere, die er als Diplom-Biologe begann und die Stationen als Kurator im Artenschutz, in Zoos und Tierparks wie Magdeburg, Leipzig oder Teneriffa enthielt.

Für Ruske ist das besondere am Neunkircher Zoo, dass es dort neben den Publikumsmagneten wie den Weißen Löwen oder asiatischen Elefanten auch zahlreiche „kleine Diamanten“ wie Taubwarane oder Streifhyänen gäbe. Zudem schaffe das Gelände mit seiner großen Waldfläche eine besondere Verbindung von Tier und Natur. Faktoren, die ihn letztlich davon überzeugt haben, mit seiner Lebensgefährtin ins Saarland zu ziehen und die Rolle des Zoodirektors in Neunkirchen zu übernehmen. Wie gut, dass Aumann mit einem saarländischen Geschenkkorb samt Lyoner und Bier aus Homburg schon das richtige Antrittsgeschenk parat hatte.