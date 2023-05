Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf dem verwunschenen Gelände der Klosterruine Wörschweiler geben sich in jüngster Zeit Filmteams die Klinke in die Hand. Wurde Ende April auf Arte die aktuelle Folge der ZDF-Krimiserie „In Wahrheit“ ausgestrahlt, so hat hier am Montag, 22. Juni, der Webenheimer Sternekoch Cliff Hämmerle vor den Kameras des Saarländischen Rundfunks (SR) den Löffel geschwungen.

In dem mittelalterlichen Klostergemäuer produzierte Hämmerle mit seinen Serien-Kochassistenten Verena Sierra und Michael Koch eine neue Folge der kulinarischen Sendereihe