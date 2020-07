Trubel-Bilder wie in den vergangenen Jahren wird es 2020 vom Webenheimer Bauernfest nicht geben. Wegen der Corona-Pandemie fällt das für dieses Jahr geplante 99. Bauernfest aus. Zumindest in gewohnter Form mit Kerwerummel, großem Zelt und Pferderennen. Die Veranstalter vom Reiterverein Bliestal beschränken sich diesmal auf ein „kleines Bauernfest“ in der Reiterklause am Festgelände. Normalerweise wäre das „richtige“ Bauernfest gestern, Freitag, eröffnet worden. Nun wird das „kleine Bauernfest“ am Montag, ab 11 Uhr in Manus Reiterklause gefeiert. Am Mittwoch, 15. Juli, ist ab 11 Uhr Schlachtfest. Den Abschluss markiert ein Lichterfest am 20. Juli. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06842/8919394. mml