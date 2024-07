Ein Haus schafft es immer wieder auf die Tagesordnung des Bexbacher Stadtrates: das Anwesen Nummer 11 in der Schwalbengasse. Der Beschluss, das Haus abzureißen, wurde schon längst gefasst.

Das alte Haus in der Schwalbengasse − unweit des Aloys-Nesseler-Platzes – ist wahrlich kein Blickfang. Schon vor einigen Jahren es die Stadt erworben. Und seither hat sich der Stadtrat immer wieder mit der Zukunft des Anwesens befasst. Dass das marode Gebäude abgerissen werden soll, war schon länger klar. Auch Ideen für den Neubau gab es. So hieß es schon früher, dass hier ein Zentrum für Jugend und Senioren vorstellbar wäre, in das obendrein das Bürgerbüro einziehen könnte. Der Bedarf ist da - auch für eine Versammlungsstätte.

In der vorletzten Stadtratssitzung wurde nun der Gedanke ins Spiel gebracht, zwei Gebäude zu errichten. Das eine kleinere wäre dem Bürgerbüro vorbehalten. Das andere größere im hinteren Bereich könnte als Kultur- und Veranstaltungszentrum ausgewiesen werden - inklusive Räumlichkeiten für Senioren und Jugendliche. Das Projekt ist mit knapp sechs Millionen Euro veranschlagt. Zuwendungen aus dem Topf der Städtebauförderung sowie vom saarländischen Innenministerium sind voraussichtlich zu erwarten. Die Ausschreibung erfolgt europaweit.

Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, steht das Vorhaben „noch ganz am Anfang“. Weder die Fläche des zur Verfügung stehenden Geländes noch die Frage, ob tatsächlich zwei Häuser gebaut werden, sei geklärt. Die Fragen werden im Laufe des Verfahrens und der Bürgerbeteiligung gelöst.

Das Bürgerbüro ist derzeit in angemieteten Räumlichkeiten am Aloys-Nesseler-Platz untergebracht. Über die weitere Verwendung der Räume nach Umzug des Bürgerbüros vermochte die Stadt keine Auskunft zu geben. „Das entscheidet der Vermieter“, hieß es.