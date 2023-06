Ein Betriebsratsmitglied beim Homburger Unternehmen Dr. Theiss Naturwaren wird verraten, was gute Arbeit ausmacht. Es gibt auch eine Ausstellung. Deren These: Keine Verkaufsoffenen!

Was ist „gute Arbeit“? Das fragt die gleichnamige Ausstellung, die ab diesem Donnerstag, 29. Juni bis 20. Juli in der katholischen Kirche St. Fronleichnam in Homburg gezeigt wird. Sie wird organisiert vom Fachbereich Arbeitswelt im Bistum Speyer in Zusammenarbeit mit der Homburger Pfarrei Heilig Kreuz.

Die Besucher sind eingeladen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was Arbeit zu guter Arbeit macht. Die Ausstellung, eine Leihgabe des Bistums Mainz, betrachtet Arbeit aus dem Blickwinkel derer, die arbeiten. Sie lädt zur Reflexion ein und liefert konkrete Kriterien, die jeder nachprüfen kann. Auf jeder Tafel finden sich ein Foto, ein Zitat aus der Bibel oder der katholischen Soziallehre und eine Forderung. Abgerundet wird das Ganze von einem Zitat oder Erfahrungsbericht eines Betroffenen, Prominenten oder Experten. Zu Wort kommen Vertreter von Unternehmen, Erzieherinnen, Betriebsräte sowie der ehemalige DGB-Vorsitzende Michael Sommer.

Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 29. Juni um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Fronleichnam. Sprechen werden Simone Bubel, Geschäftsführerin DGB Region Saar-Trier, der Homburger Beigeordnete Manfred Rippel und Thomas Kiefer, Leiter der Abteilung Pfarrei- und Lebensräume im Bistum Speyer.

Der Besuch einer Firma steht auch auf dem Programm

Unter dem Motto „Gute Arbeit“ steht auch der Gottesdienst, der am Sonntag, 9. Juli, 11 Uhr, in der St. Fronleichnam-Kirche gefeiert wird. Zu Wort kommen Männer und Frauen, die darlegen, was für sie gute Arbeit bedeutet.

Zum Programm gehört auch ein Besuch bei der Homburger Firma Dr. Theiss Naturwaren am Dienstag, 11. Juli. Ein Mitglied des Betriebsrats wird am Ende der Besichtigung berichten, wie sich „gute Arbeit“ bei Dr. Theiss Naturwaren darstellt.

Warum Arbeit ein Menschenrecht ist

Zwölf Kriterien machen gute Arbeit aus. Das zeigt zumindest die Ausstellung. Sie sei ein Menschenrecht, heißt es in der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils „Gaudium et Spes“. Arbeitslosigkeit dagegen grenze aus. Dieses Statement eröffnet auch die Reihe der folgenden Tafeln. Da ist zu lesen, dass es gute Arbeit dem Einzelnen ermögliche, seine Fähigkeiten zu entfalten. Arbeit lasse Zeit zum Leben und berücksichtige Ruhezeiten für Erholung und Familie, wendet sich das dritte Kriterium beispielsweise gegen die Ausweitung der verkaufsoffenen Sonntage.

Gute Arbeit sei sinnvoll, diene dem Leben und lasse die Menschen in Beziehung treten, so die Kriterien vier und fünf. „Die Arbeit ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Arbeit“, schrieb Papst Johannes Paul II. und stellte – gleich dem sechsten Kriterium – den Menschen in den Mittelpunkt.

Schon die Bibel stützte die faire Arbeit

Gute Arbeit beteilige die Arbeitnehmer und ermögliche Mitbestimmung, so die siebte Forderung. Nach Vereinbarkeit der Arbeit mit Familie und sozialem Leben fragt das achte Kriterium. Für einen angemessenen Lohn steht die neunte Tafel. Eine Verpflichtung der Arbeitgeber zur sozialen Absicherung seiner Arbeitnehmer sieht das zehnte Kriterium und wendet sich gegen prekäre Beschäftigung mit dem Bibelzitat aus dem Buch Sirach (Kapitel 34, Vers 26 und 27): „Wer dem Arbeiter seinen Lohn nicht gibt, ist ein Bluthund.“

Einen verantwortlichen Umgang mit der Gesundheit sowie Respekt vor dem Älterwerden fordert Kriterium elf. Gute Arbeit solle Horizonte eröffnen, indem sie Perspektiven zur persönlichen und beruflichen Verwirklichung biete, heißt es am Schluss.

Am Ende der Ausstellung sind die Besucher eingeladen, ihre Erfahrungen und ihre Meinung mitzuteilen. Für die individuellen Antworten auf die Fragen „Was ist für Sie gute Arbeit?“ liegen Feedback-Karten bereit. Sie können in eine Box geworfen werden.

Info

Die Ausstellung „Gute Arbeit“ in der katholischen Kirche St. Fronleichnam, Ringstraße 50, Homburg, ist geöffnet montags, dienstags, freitags, von 9 bis 12 Uhr, zusätzlich dienstags von 15 bis 18.30 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr.