Die eine hat ein leuchtend gelbes Shirt an und fährt herzlich lachend Fahrrad. Ein anderer schiebt sein Einkaufswägelchen vor sich her. Die Homburger Innenstadt hat drei neue Einwohner dazugewonnen. Weglaufen können sie nicht, denn sie sind aus Glasfasergewebe – und sollen einen Zweck erfüllen. Das Projekt ist Teil von etwas Großem.

Nanu, was ist denn hier los? Diese Frage werden sich bestimmt so einige Homburger Bürger und Innenstadt-Bummler in den letzten Tagen gestellt haben. Denn seit Mitte letzter Woche stehen