Der erste volldigitale Supermarkt im Bliesgau hat in Altheim eröffnet. An allen Wochentagen hat er auf. Wie regionale Bauern profitieren und was Zweibrücken damit zu tun hat.

„Friedas Altheim“ heißt der erste volldigitale Supermarkt im Bliesgau, der am Samstag in Blieskastel-Altheim eröffnet hat. In den ehemaligen Räumen der Bäckereifiliale im Bickenalb-Center haben die Franchisenehmer Oliver Meiser und Dominik Luberto einen kleinen Supermarkt ohne Personal eingerichtet, der all die Dinge des täglichen Bedarfs bietet und an allen sieben Wochentagen auf hat – aber nicht rund um die Uhr.

Doch nicht jeder kann einfach so einkaufen in „Friedas Altheim“. Zuerst muss man sich registrieren als Kunde. Das geht entweder zu Hause am Computer oder vor Ort mit dem Smartphone. Ist man registriert, kann man mit der digitalen Mitgliedskarte auf dem Smartphone oder einer kleinen grünen Plastikkarte über ein Lesegerät am Eingang wie bei einer Bankfiliale die Schiebetüren öffnen.

Mehr als 1000 Artikel – auch aus Ixheim

Auf rund 100 Quadratmetern Verkaufsfläche kann man zu Preisen, die nicht wesentlich über normalen Einkaufsmarktpreisen liegen, einkaufen. Frischer Salat und eine kleine Auswahl an Obst und Gemüse, Backwaren wie Brot, Brötchen und Kaffeestückchen hält der digitale Tante-Emma-Laden genauso bereit wie Damenbinden, Mehl, Zucker, TK-Pizza, Konserven, Milchprodukte, Wurst und Käse, Backpapier und Mülltüten. Dazu kommen Eis am Stiel, Süßigkeiten, Getränke. Mehr als 1000 Artikel aus dem Wasgau-Sortiment bekommt man dort. Außerdem Backwaren der Ixheimer Bäckerei Lang, Wurst- und Fleischwaren der Einöder Metzgerei Schwitzgebel sowie regionale Produkte von Bauern aus der Region wie Eier vom Erzentalerhof aus Gersheim und Milchprodukte vom Kahlenbergerhof bei Böckweiler.

Eben alles, was man so braucht in Altheim und der Region. Denn die Kundschaft soll nicht nur aus Altheim selbst kommen, sondern auch aus den Dörfern drumherum. Dort sind die beiden Betreiber auch bereits bekannt. Oliver Meiser ist nicht nur Vertriebler im Metallbereich, sondern praktischerweise auch noch Ortsvorsteher von Altheim. Dominik Luberto ist gelernter Betriebswirt und zudem der Sohn des örtlichen Pizzeriabesitzers Vincenzo (Enzo) Luberto.

Zwei Freunde und über ein Jahr Planung

Die beiden Freunde haben vor über einem Jahr den Plan gefasst, dass sie zusammen wieder ein Nahversorgungsangebot in Altheim etablieren wollen, nachdem sich schon vor längerer Zeit angedeutet hat, dass die Filiale der Blieskasteler Bäckerei Lenert im Bickenalb-Center schließen wird. Was dann im März 2025 auch so kam. Bereits vor einigen Jahren hat der Gründer der Firma Friedas 24 aus dem Nordsaarland, Jan Stroh, im Altheimer Ortsrat sein Projekt der sogenannten Smart Stores vorgestellt. Es besteht hauptsächlich aus einem kleinen Supermarkt ohne Personal. Mit Kundenkarte bekommt man Zugang, mit der Maestro- oder Kreditkarte zahlt man, nachdem man die Ware selbst gescannt hat. Mit Bargeld kann man jedoch nicht bezahlen. Kameras überwachen den Laden als Schutz vor Diebstahl.

Der Friseur im Haus ist in die ehemaligen Räume des Seniorencafés im Erdgeschoss neben „Friedas Altheim“ gezogen, in denen zu Beginn des Bickenalb-Centers die Volksbank eine Filiale betrieben hatte. Den Café-Treff wollten viele aber nicht missen. Deshalb haben Meiser und Luberto eine kleine Sitzgruppe in ihren Laden integriert, wo dann das Seniorencafé weiterhin seinen Platz hat. Auch eine Toilette gibt es, die ist allerdings nicht barrierefrei und nur über eine steile Treppe erreichbar.

„Wollen Dorfgemeinschaft und Region stärken“

Bei der Eröffnung am Samstag freute sich die zukünftige Kundschaft über das neue Angebot. „Wir wollen die Dorfgemeinschaft und die ländliche Region stärken“, sagen die beiden Gründer, die auf eigene Rechnung arbeiten und das Sortiment auch selbst aussuchen. Laut Meiser können sie aus 20.000 Artikeln des Wasgau-Sortiments aussuchen, aber der Laden in Altheim ist begrenzt auf 1000 Artikel.

Kunden aus den umliegenden saarländischen Dörfern können mit dem Flitsaar-Bus zum Laden und zurück kommen, gerade wurde eine neue Bushaltestelle vor der Haustür eingeweiht. Aber auch Kunden aus Hornbach und Mittelbach – also die „Pälzer“ – können natürlich dort einkaufen.

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Öffnungszeiten

„Friedas Altheim“ im Bickenalb-Center (Hornbacher Straße 9) in Blieskastel-Altheim hat von Montag bis Samstag von 5.30 bis 20 Uhr geöffnet. Sonntags hat er vormittags zwei und nachmittags drei Stunden auf. Die genauen Zeiten für den Sonntag stehen noch nicht fest. Abends kann der Laden wegen des Ladenöffnungszeitengesetzes im Saarland nicht länger aufhaben.