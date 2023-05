Saskia Stauner hat einen ungewöhnlichen beruflichen Wechsel vollzogen. Von der Informatik in den Bundesfreiwilligendienst im Waldkindergarten Blieskastel. Was die Beweggründe für diese Entscheidung waren und wo sie ihre Zukunft sieht, erzählte sie im Gespräch.

„Wenn ich es jetzt nicht mache, brauch ich es in 20 Jahren auch nicht mehr zu machen“, beschreibt die 34-jährige Saskia Stauner den Gedankengang, den sie hatte, als sie im Jahr 2022 begann, sich beruflich neu zu orientieren. Den Wunsch, in den Sozialbereich zu gehen, habe sie schon länger gehabt. In ihrem alten Job als Informatikerin sei die Abneigung gegenüber dem Beruf zunehmend gewachsen. Er habe ihr nicht die Erfüllung gegeben, die sie sich erhofft hat, erläutert sie.

2022 absolvierte Stauner schließlich ein Praktikum bei der Lebenshilfe im Bereich der Frühförderung, da für sie klar gewesen sei, dass sie in Zukunft gerne mit Kindern arbeiten möchte. In der Praktikumszeit lernte sie dann verschiedene Kindergärten kennen, darunter auch den städtischen Biosphären Waldkindergarten Blieskastel. „Ich war direkt von dem Konzept, welches ich bis dahin nicht kannte, angetan und zögerte nicht lange und bewarb mich auf eine Bundesfreiwilligendienststelle.“, erzählt sie. Seit dem 1. November 2022 absolviert sie diesen nun in Blieskastel, wo Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in der offenen Natur betreut werden.

Stauner: Den Erwachsenen fehlt die kindliche Fantasie

Die Arbeit im Wald empfindet Stauner als Bereicherung. Die Bewegung in der freien Natur und die schöne ruhige Atmosphäre seien ein idealer Rahmen für das Konzept der Kinderbetreuung. Auch wenn es gleichzeitig Herausforderungen gäbe, „man muss sehr wetterfest sein“, erläutert sie.

„Durch die kindliche Fantasie erwacht die Umgebung auf eine ganz neue Art und Weise zum Leben, für die den Erwachsenen oftmals der Blick fehlt.“, betont sie. So sei es sehr spannend zu sehen, in welche Welten die Kinder abtauchen und wie „oftmals gewöhnliche Stöcke und Steine zu ganzen Burgen, Kochutensilien oder sogar kleine Heime für „Waldfeen“ werden können.“

Im Vergleich zu ihrem bisherigen Beruf seien die Herausforderungen ohnehin gänzlich anders. So habe sie jetzt eine Aufsichtspflicht für mehrere Kinder, die sie betreuen muss. Dies bedeute dementsprechend auch, dass sie sich individuell auf die vielen verschiedenen Charaktere einstellen müsse. Das Schönste an der Arbeit mit den Kindern sei wiederum die Wertschätzung, die ihr entgegengebracht werde, „dass ich einfach direkt das Feedback habe, dass ich was Positives bewirke und das auch von den Eltern und den Kindern gespiegelt bekomme“, erzählt Stauner.

Jeden Tag ein schönes Erlebnis

Auch im Team des Waldkindergartens habe sie sich sofort wohlgefühlt. So sei sie nicht nur wohlwollend aufgenommen worden, sondern sie dürfe auch ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen. „Wenn ich eine Idee habe, was ich mit den Kindern umsetzen möchte, so darf ich mich jederzeit gerne an eigenen Projekten ausprobieren.“, erläutert sie und ergänzt: „Für mich ist es jeden Tag schön zu erleben, wie dankbar und positiv meine Arbeit wertgeschätzt wird.“

Auch nach ihrem freiwilligen Jahr möchte die 34-Jährige nun im sozialen Bereich weiterarbeiten. So habe sie in ihrer bisherigen Dienstzeit wertvolle Erfahrungen sammeln können, die sie auf ihr künftiges Studium im Bereich Pädagogik der Kindheit vorbereiten. „Der Freiwilligendienst war, um für mich zu evaluieren, ob das für mich ein Bereich ist, den ich mir vorstellen kann oder es nur so ein Gefühl war“, sagt sie. Nun habe sie die absolute Gewissheit, dass es das richtige für sie sei.