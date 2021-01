Der Globus-Markt in Einöd darf trotz Corona-Beschränkungen weiterhin Kleidung, Spielwaren und andere nicht essbare Waren verkaufen. Das erklärt Globus in einer Presseantwort. Eine RHEINPFALZ-Leserin hatte sich gegenüber dieser Zeitung beklagt, dass das Warenhaus solche Artikel verkaufen darf, während der örtliche Einzelhandel schließen muss.

Der Globus-Markt in Einöd, so Geschäftsleiter Michael Ipfling, halte sich an die Corona-Verordnung des Saarlandes. Demnach dürfe das Warenhaus auch Kleidung, Spielwaren und ähnliche Artikel verkaufen. Laut aktueller Corona-Verodnung ist das gestattet, sofern das ohnehin erlaubte Sortiment - also etwa Lebensmittel, Tiernahrung und Drogerieartikel - den Schwerpunkt des Warenangebotes bilden. Das heißt: Werden insgesamt mehr Lebensmittel angeboten als nicht-Lebensmittel, sogenanntes Non-Food, geht das in Ordnung. „Wir nehmen die Verantwortung für unsere Kunden und Mitarbeiter in Zusammenhang mit der aktuellen COVID-19-Situation außerordentlich ernst. So haben wir an unserem Standort ein umfangreiches und mit den örtlichen Behörden abgestimmtes Hygienekonzept erarbeitet und vollumfänglich umgesetzt“, schreibt Ipfling weiter.

Wie das im Detail aussieht, vor allem in den Regalen, in den Waren verkauft werden, die es sonst aktuell kaum gibt, wollte Globus trotz Nachfrage nicht sagen. Ebenso unbeantwortet blieb die Frage, wie viel Umsatz das Warenhaus derzeit mit Non-Food-Artikeln macht und wie Globus dem mutmaßlichen Vorwurf gegenübersteht, dass der Einzelhandel, der nur per Abhol- und Lieferdienst arbeiten darf, unter dem Angebot des Warenhauses derzeit besonders leidet.