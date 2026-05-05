Seit zwei Jahren steht das ehemalige Real-Gebäude in Bexbach leer. Damit soll es spätestens Anfang nächsten Jahres Schluss sein. Drei Läden sollen rein. Warum?

Seit der Insolvenz des Einzelhändlers Real im Frühjahr 2024 steht auch das ehemalige Supermarkt-Gebäude in der Bexbacher Poststraße in der Innenstadt leer. Jetzt steht endgültig fest: Drei neue Händler werden dort spätestens Anfang 2027 einziehen. Auf insgesamt rund 2900 Quadratmeter Verkaufsfläche werden sich der Supermarkthändler Rewe, der Discounter Netto und eine Filiale der Drogeriekette DM tummeln. Dass gleich drei Händler einziehen, das zuvor nur eine Real-Filiale beherbergt hat, liege daran, dass die Fläche für einen Anbieter zu groß gewesen wäre. Deshalb habe sich die Eigentümerin des Gebäudes, die Immobiliengesellschaft Patrizia mit Sitz in Augsburg, entschieden, daraus ein Fachmarktzentrum zu machen. Bevor die drei Händler einziehen können, wird das alte Gebäude umgebaut und saniert. Der Bauantrag liegt bereits bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Saarpfalz-Kreises, teilt die Bexbacher Pressestelle mit. Die Baugenehmigung liege vor. Die Abrissarbeiten hätten begonnen. Die Eröffnung des Fachmarktzentrums ist für Ende 2026/Anfang 2027 geplant. Das Projekt sei ein „gelungenes Beispiel für die Revitalisierung von zentral gelegenen Handelsimmobilien, die in die Jahre gekommen sind“, so eine Sprecherin der Gebäudeeigentümerin. Mit der Neuaufstellung der Flächen würde die „Grundlage für ein zeitgemäßes Nahversorgungsangebot“ geschaffen und die Bexbacher Innenstadt gestärkt.