Gegen einen Bürgerdialog der AfD-Landtagsfraktion am Dienstagabend in der Blieskasteler Festhalle möchten einige demonstrieren. Was genau geplant ist.

Gegen einen Bürgerdialog der AfD-Landtagsfraktion am Dienstagabend, 28. April, in der Blieskasteler Festhalle möchten rund 60 Personen gemeinsam mit dem „Bündnis zusammen gegen Rechts“ demonstrieren. Was genau geplant ist, verrät Initiator Christian Bohr der RHEINPFALZ. Vor einer Woche hat Bohr damit begonnen, die Kundgebung zu planen. Sie steht unter dem Titel „Kein Platz für Rechtspopulismus“ und soll mit einer Mahnwache samt Bannern und Plakaten verbunden sein. Auch der Saarbrücker Harfenist Matthis Löw wird während der Demo auf seinem Instrument spielen.

Die laut Bohr angemeldete Kundgebung soll am Dienstag um 18 Uhr auf dem Paradeplatz am Rathaus und in Sichtweite der Bliesgau-Festhalle stattfinden. In der Festhalle geht parallel der Bürgerdialog der AfD über die Bühne. Mit der Kundgebung will Bohr, der auch bei den Grünen aktiv ist, „ein weithin sichtbares Zeichen für Vielfalt, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt“ setzen. Er habe die Demo aber unabhängig von seiner Arbeit für die Grünen organisiert, betont er.

Bohr: „Verharmlosung von rechtspopulistischen Denkweisen“

Führ Bohr ist der Bürgerdialog der AfD „eine Verharmlosung von rechtspopulistischen Denkweisen“. Die Demonstration soll rund zwei Stunden, bis gegen 20 Uhr, dauern. Der Bürgerdialog startet laut Bohr um 19 Uhr, ab 18 Uhr ist aber schon Einlass in der Festhalle. Bohr engagiert sich auch in einer Gruppe gegen Rechts, in der auch Zweibrücker, Homburger und Menschen aus dem Bliesgau sind.