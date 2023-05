Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Straße Im Fuchstal in Homburg-Schwarzenbach gehört einer Familie, und nicht der Stadt. Die Stadt wollte sie aber nicht kaufen. Es gibt aber noch einen Haken.

Eine Straße, die nicht der Kommune gehört? Was unvorstellbar scheint, ist in Homburg Wirklichkeit. Die Straße Im Fuchstal ist in privater Hand. Der Eigentümer will sie nun loswerden.