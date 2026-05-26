Werner Schwarz aus Walsheim hat schon 4000 alte Filmplakate restauriert. Wie die ehemalige Kaufhalle ihn auf die Idee brachte – und wie er Menschen zusammenbringt.

Alten und beschädigten Filmplakaten wieder neuen Glanz zu verleihen – daraus hat Werner Schwarz aus Walsheim (Saarpfalz-Kreis) ein außergewöhnliches Hobby gemacht. Denn originale Filmplakate aus vergangenen Jahrzehnten sind heute oft nur noch schwer in gutem Zustand zu finden. Viele wurden früher lediglich in kleinen Auflagen gedruckt, mehrfach gefaltet, aufgehängt oder unsachgemäß gelagert. Die Folge: eingerissene Kanten, Knicke, fehlende Ecken oder verblasste Farben.

Genau hier setzt die Leidenschaft des 74-Jährigen an. Mithilfe digitaler Bildbearbeitung restauriert Schwarz alte Filmplakate am Computer und rekonstruiert beschädigte Bereiche mit großer Geduld und viel Liebe zum Detail. Die Vorlagen findet er meist als digitale Dateien im Internet. Quellen seien unter anderem Auktionsplattformen wie Sotheby’s, Heritage Auctions oder Catawiki. Besonders umfangreiche Sammlungen alter Filmplakate aus den 60er- und 70er-Jahren entdecke er immer wieder auf italienischen Webseiten. Oftmals jedoch in stark beschädigtem Zustand.

„War schon immer ein Freund von Kunst“

Zuhause lädt sich Schwarz die Dateien auf seinen Computer und beginnt mit der Restaurierung. Nicht jedes Motiv müsse überarbeitet werden, erzählt er. Doch sobald Schadstellen sichtbar seien, gehe die eigentliche Arbeit los. Abgerissene Ecken werden rekonstruiert, Risse geschlossen oder Farbflächen ergänzt. Dabei arbeitet Schwarz ausschließlich mit der Computermaus. Ein Grafiktablett benutzt er nicht. Im Laufe der Jahre habe er sich viele Techniken autodidaktisch angeeignet. Schritt für Schritt wagte er sich an immer schwierigere Retuschearbeiten heran: feine Farbverläufe, filigrane Details oder aufwendige Rekonstruktionen kleiner Schriftzüge. Gerade Letzteres sei besonders mühsam und zeitintensiv.

Vorher: Die Originalversion des italienischsprachigen Filmplakats zu »Columbus« (»Cristoforo Colombo«) aus dem Jahr 1949. An der Seite sieht man die zerrissenen Ränder. Screenshot: Schwarz

Nachher: So sieht das Filmplakat aus, nachdem Werner Schwarz es restauriert hat. Screenshot: Schwarz

„Ich war schon immer ein Freund von Kunst und Malerei und hatte eine Vorliebe für alte Filme“, sagt Schwarz. Beruflich war er viele Jahre in der ehemaligen Kaufhalle in Zweibrücken tätig, zuletzt bis zur Schließung als Hausmeister und Betriebsratsmitglied. In der dortigen DVD-Abteilung kam er erstmals intensiver mit Filmplakaten in Berührung. Schon damals faszinierte ihn die Qualität vieler klassischer Kinoplakate, die häufig noch gemalt oder gezeichnet waren.

6000 Plakate warten noch auf Überarbeitung

„Ein Plakat soll neugierig auf den Film machen. Es muss zeigen, worum es geht und wer mitspielt. Diese Dinge müssen dem Betrachter sofort ins Auge fallen. Genau darin liegt die große Kunst“, erklärt Schwarz. Seine Lieblingsmotive lässt er auf Hochglanz-Fotokarton ausbelichten. Wenn er Besuchern zuhause seine Werke zeigt, trägt er weiße Baumwollhandschuhe. „Die Fingerabdrücke bekommt man sonst nicht mehr weg“, sagt er schmunzelnd.

Mittlerweile umfasst seine digitale Sammlung rund 4000 restaurierte Filmplakate. Weitere etwa 6000 unbearbeitete Dateien, die Schwarz als Rohlinge bezeichnet, warten noch auf seiner Festplatte auf eine Überarbeitung. Inhaltlich deckt seine Sammlung nahezu jedes Filmgenre ab: von A wie Actionfilm bis Z wie Zombie-Klassiker. Manche Motive bringen selbst den erfahrenen Hobbyrestaurator an seine Grenzen.

Film-Quiz im Pensionärsverein

Besonders schwierig seien Plakate mit sehr unruhigen oder farbintensiven Bildbereichen. Als Beispiel nennt Schwarz das Motiv eines weniger bekannten Charlie-Chaplin-Films: An den dort zu restaurierenden Ziegelsteinen einer gemalten Mauer sei er fast verzweifelt, aber letztendlich hätte sich der Aufwand gelohnt und das Ergebnis hätte ihn überzeugt. „In manchen Fällen lasse ich dann auch mal lieber die Finger davon“, sagt er lachend. Auch technische Rückschläge blieben nicht aus. Manchmal sei er so vertieft in seine Arbeit, dass er vergesse, Zwischenschritte abzuspeichern. „Dann sind schnell mal ein oder zwei Stunden Arbeit für die Katz.“ Trotzdem empfinde er die Zeit am Computer vor allem als Entspannung.

Sein umfangreiches Filmwissen bringt er außerdem in die Treffen des Pensionärsvereins ein, den er in Walsheim leitet. Dort veranstaltet er regelmäßig kleine Film-Quizrunden. Dafür bringt er restaurierte Filmplakate mit und stellt Fragen wie: „Wer spielt in diesem Film mit?“ oder „Worum geht es in der Handlung?“ Das komme sehr gut an. „Man merkt dann schnell, wie Erinnerungen aus der Jugend oder Kindheit wieder hochkommen.“ Oft entwickelten sich daraus lebhafte Gespräche und gemeinsame Erinnerungen an frühere Kinoerlebnisse. Genau das sei für ihn ein schönes Erfolgserlebnis seiner Arbeit.

„Könnten sämtliche Wände vollmachen“

Ein absolutes Lieblingsplakat habe er zwar nicht, wohl aber einen bevorzugten Künstler: den italienischen Filmplakatmaler Renato Casaro, der unter Filmfans Kultstatus genießt. Für Werner Schwarz ist Casaro „der Michelangelo der Plakatmalerei“. Zu dessen bekanntesten Arbeiten zählen beispielsweise Motive zu Filmen wie „Die Bibel“, „Mein Name ist Nobody“, „Conan der Barbar“, „Die unendliche Geschichte“, „Rambo – First Blood II“ oder „Der mit dem Wolf tanzt“.

Würde Werner Schwarz alle seine restaurierten und ausgedruckten Filmplakate zuhause aufhängen, bräuchte er wohl keine Tapeten mehr. „Wir könnten sämtliche Wände damit vollmachen“, sagt seine Frau Brigitte mit einem Lachen. Einige Filmklassiker sollen demnächst immerhin einen Platz im Treppenhaus bekommen. In den kommenden Wochen allerdings legt der Walsheimer eine kleine Sommerpause ein. „Dann muss ich mich erstmal um den heimischen Garten kümmern.“